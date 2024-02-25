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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"

بوابة الوفد الإلكترونية

تجتمع الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم  بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، لإعادة محاكمة  المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

وكانت النيابة قد أسندت إلى متهمين، سبق الحكم عليهم، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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