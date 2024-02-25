اليوم الموسيقار هاني شنودة في ضيافة جامعة بنها

تستضيف جامعة بنها اليوم الأحد الموسيقار هاني شنودة، وذلك ضمن فاعليات الصالون الثقافي الفني للموسيقى والغناء الذي تقيمه الجامعة، بمشاركة مجموعة من أكبر الفنانين، والملحنين، منهم الموسيقار الكبير فاروق سلامة، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الموسيقية المتنوعة يقدمها طلاب وأساتذة قسم التربية الموسيقية تحت إشراف الدكتور هيام النجار رئيس القسم والدكتور ياسر عبد الرحمن أستاذ الموسيقى.

تأتي الفعاليات تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور سيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية وتحت إشراف الدكتور هاني شحتة وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق الأنشطة الطلابية بجامعة بنها.

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بدء إجراءات الكشف الطبي لـ 15 ألف من منتسبي جامعة بنها وذلك في إطار الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الجيزاوي اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ولكافة منسوبيها، من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لهم، بجانب الخدمات المقدمة من صندوق تحسين أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين والمستشفيات الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الدولة المصرية أعطت ملف القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الجدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر أحد المصادر الهامة التي توفر الرعاية الصحية وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية، وذلك لما تمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية عالية.