قررت محكمة شمال الجيزة دائرة جنح العجوزة،تأجيل نظر جُنحة مباشرة ضد كل من وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، رئيس اللجنة الثلاثية والمسؤول عن تلقي طلبات الترشح بنادي الزمالك، رئيس اللجنة الأولمبية، لعدم تنفيذ حكم قضائي لـ2 مارس.

2 مارس.. نظر جُنحة مباشرة ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية لعدم تنفيذ حكم قضائي

وكان أقام الدكتور كريم عادل عبيد المرشح السابق على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك، جنحة مباشرة ضد كلًا من وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، رئيس اللجنة الثلاثية والمسؤول عن تلقي طلبات الترشح بنادي الزمالك، رئيس اللجنة الأولمبية، بصفتهم وشخصهم، لمخالفتهم للمادة 100 من الدستور المصري بعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثانية بتاريخ 15 أكتوبر 2023 باستبعاد الدكتور حسام المندوه من كشوف المرشحين، وهو ما ترتب عليه إدراجه بالعملية الانتخابية وفوزه بمقعد أمين الصندوق.

وبحسب ما ذكر مقيم الجنحة، فإن العقوبة في تلك الجنحة وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات المصري تتمثل في الحبس والعزل من الوظيفة - المنصب، وجاءت الجنحة من الناحية القانونية أيضًا استنادًا على أنه على جميع الأفراد والجهات احترام الأوامر والأحكام القضائية المصدرة، والتعاون بشكل كامل في عملية تنفيذها، وإلا فإن ذلك يتسبب في فوضى قانونية قد تؤدي إلى تدمير النظام القانوني بأكمله.

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف سائق أوبر لفتاة على طريق الشروق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قفز سيدة من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

وفيما أوضحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قفز سيدة من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي - لا يمكن استجوابها.

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي - كانت تستقلها - خلال سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قفزت من العربة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وتم تحديد وضبط السائق المذكور له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال غلقه نوافذ السيارة ورش معطر؛ فوجئ بقفز المذكورة من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.