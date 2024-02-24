الشباب يفقد نجم الفريق أمام النصر في الديربي السعودي

نقلت تقارير صحفية سعودية اليوم أنباء سيئة لجمهور نادي الشباب بعد تأكد غياب نجم الفريق عن مواجهة الغد المرتقبة ضد النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت صحيفة الرياضية في تقرير لها اليوم أن النجم البلجيكي كارسكو سيغيب عن الديربي غدًا أمام النصر بسبب الإصابة، حيث كشفت التقارير الطبية عن صعوبة تواجده في المباراة.

موعد مباراة النصر والشباب والقنوات الناقلة :

ويستعد فريق النصر لمواجهة الشباب غدًا الأحد في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة النصر والشباب عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضيين فارس عوض وحاتم بطيشة، بينما ستذاع عبر قناة SSC1 SD بصوت المعلق أحمد النفيسة.