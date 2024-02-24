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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله: قصفنا مقر قيادة ‏بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا ردا على استهداف برعشيت

بوابة الوفد الإلكترونية

انتقم حزب الله قبل قليل من الاحتلال الإسرائيلي، برشقة صواريخ على قاعدة مقر قيادة ‏كتيبة بيت هلل، بعد استهداف بلدة برعشيت في لبنان.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن قصف مقر قيادة ‏كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخصوصا في بلدة برعشيت،‎ ‎استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎من (9:00) من مساء يوم السبت 24-02-2024 مقر قيادة ‏كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ الكاتيوشا‏.

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: أربع إصابات  على الأقل جراء عملية إطلاق نار قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب .

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، أن أكثر من 20 صاروخا مضادة للدروع أصابوا مستوطنة بيت هيلل قرب الحدود مع لبنان.

وأكد الإعلام العبري، أن صليات صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه أصبع الجليل، وسقوط عدد من الصواريخ في "كريات شمونة" بعضها سقط من دون إنذار مسبق، وسمع دوي انفجارات ويبدو أن هناك سقوطا داخل المدينة.

 

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