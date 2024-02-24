الداخلية تكشف حقيقة اختطاف سائق أوبر لفتاة على طريق الشروق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قفز سيدة من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

الداخلية .. كشف حقيقة اختطاف سائق أوبر لفتاة على طريق الشروق

وفيما أوضحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قفز سيدة من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي - لا يمكن استجوابها.

حقيقة اختطاف سائق أوبر لفتاة على طريق الشروق

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي - كانت تستقلها - خلال سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قفزت من العربة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وتم تحديد وضبط السائق المذكور له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال غلقه نوافذ السيارة ورش معطر؛ فوجئ بقفز المذكورة من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

وظيفة لكل مواطن .. القبض على عاطل استولي على أموال راغبي السفر للخارج

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب على بعض المواطنين وتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (2 مليون جنيه) مقابل استخراج تأشيرات سفر لهم بالخارج.

بالفحص أمكن تحديد القائم على ذلك النشاط (عاطل - له معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا بتهم "نصب وتبديد").. حيث قام المذكور بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال تأسيس شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب تسليمهم عقوداً وهمية منسوبة للعديد من الشركات بالخارج، وقيامه عقب ذلك بإغلاق مقر الشركة المشار إليها وهروبه خشية ضبطه.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج - عدد من الكارنيهات وشهادة "مزورين" تحمل بيانات المتهم منسوبة لجهات ومؤسسات مختلفة "وهمية وبألقاب منتحلة" - بطاقة دفع إلكترونى "المستخدمة فى إيداع المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياه" - دفتر إيصالات أمانة - 3 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.