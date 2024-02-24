مانشستر سيتي يفوز على بورنموث في البريميرليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على نظيره بورنموث بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب فيل فودين في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، ولم ينجح بورنموث في العودة بالنتيجة حتى انتهاء اللقاء.

وسيطر لاعبي مانشستر سيتي على مجريات المباراة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ للعملاق الإنجليزي واضحة، بعدما امتلك السيتي الكرة بنسبة 63%، بينما جاء امتلاك بورنموث للكرة بنسبة 37%.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 59 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 28 في المركز الـ 14 بجدول البريميرليج.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة؛ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، نونيز، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، هالاند.