عاجل
المجتمعات العمرانية: مشروع رأس الحكمة يوفر 8 ملايين فرصة عمل (فيديو)
السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يفوز على بورنموث في البريميرليج

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على نظيره بورنموث بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

جلسه استشفاء للاعبى الزمالك بعد إنتهاء المران الأخير

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب فيل فودين في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، ولم ينجح بورنموث في العودة بالنتيجة حتى انتهاء اللقاء.

وسيطر لاعبي مانشستر سيتي على مجريات المباراة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ للعملاق الإنجليزي واضحة، بعدما امتلك السيتي الكرة بنسبة 63%، بينما جاء امتلاك بورنموث للكرة بنسبة 37%. 

وارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 59 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 28 في المركز الـ 14 بجدول البريميرليج.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة؛ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، نونيز، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، هالاند.    

مواد متعلقة

زمالك ٢٠٠٨ يفوز على رأس غارب بثلاثيه فى بطولة الجمهورية

مانشستر سيتي يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

ياسر إبراهيم خارج حسابات الأهلي أمام بلدية المحلة ويانج أفريكانز

مصر تهزم مدغشقر 97 - 66 في ثاني مباريات التصفيات الأفريقية لكرة السلة
الجريدة الورقية