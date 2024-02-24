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السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القيادة المركزية الأمريكية تعترض صاروخ مضاد للسفن للحوثيين

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن مدمرة أمريكية أسقطت صاروخا مضادا للسفن أطلقه "الحوثيين" في مضيق عدن، وربما كان يستهدف ناقلة نفط.

وحسب سبوتنيك، قالت القيادة في بيان: "أسقطت السفينة "يو إس إس ماسون"، مساء اليوم السبت 24 فبراير، صاروخا مضادا للسفن تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها أنصار الله في اليمن".

وتابع البيان: "من المرجح أن الصاروخ الذي أسقطته كان يستهدف ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي".

وأشار البيان إلى أنه لم يتضرر أي من المدمرة "يو إس إس مايسون" التي أسقطت الصاروخ أو ناقلة النفط الأمريكية.

ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في أكتوبر الماضي، أعلنت "الحوثيين" استهداف 39 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

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