السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي على نظيره بورنموث بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يضرب شباب بلوزداد برباعية ويمنح الأحمر بطاقة التأهل

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق اللاعب فيل فودين في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وشهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى سيطرة كبيرة من جانب لاعبي المان سيتي، حيث يرغب هالاند ورفاقه في تحقيق الفوز للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة؛ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، نونيز، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، هالاند.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام بورنموث؛ كالتالي:

أورتيجا، ووكر، جريليش، دوكو، دي بروين، جوميز، بوب، ريكو لويس.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة قبل بداية هذه المباراة، بينما أن بورنموث لديه 28 نقطة في المركز الثالث عشر.                              

مواد متعلقة

بيراميدز يدرس إنشاء أول فرع للنادي في مشروع مدينة رأس الحكمة

صن داونز يرافق مازيمبي في ربع النهائي بعد الفوز على نواذيبو بدوري أبطال إفريقيا
الجريدة الورقية