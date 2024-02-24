مانشستر سيتي يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

تقدم مانشستر سيتي على نظيره بورنموث بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق اللاعب فيل فودين في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وشهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى سيطرة كبيرة من جانب لاعبي المان سيتي، حيث يرغب هالاند ورفاقه في تحقيق الفوز للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة؛ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، نونيز، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، هالاند.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام بورنموث؛ كالتالي:

أورتيجا، ووكر، جريليش، دوكو، دي بروين، جوميز، بوب، ريكو لويس.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة قبل بداية هذه المباراة، بينما أن بورنموث لديه 28 نقطة في المركز الثالث عشر.