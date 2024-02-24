مسيّرة إسرائيلية تستهدف الصحفي عبد الله الحاج في مخيم الشاطئ بغزة

إصابة المصور الصحفي عبد الله الحاج جراء استهدافه بمسيّرة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة

أفاد مراسل RT اليوم السبت بإصابة المصور الصحفي عبد الله الحاج، عقب استهدافه من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تغطيته لمشاهد الدمار في مخيم الشاطئ بغزة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس اول استهداف إسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة، حيث سبق ان استهدفت القوات الإسرائيلية في الـ 13 من الشهر الجاري مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر وزميله المصور الصحفي أحمد مطر، خلال تغطيتهما في منطقة ميراج شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي ذات السياق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في الـ 12 من الشهر الجاري بمقتل صحفيتين اثنتين جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح وبلدة جباليا جنوب وشمال القطاع.

وأشار المكتب بارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الصحفيين في قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي إلى 132 صحفيا.

هذا وأعلنت صحة غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.