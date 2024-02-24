إصابة 4 أشخاص في حادث سير ببني سويف

أصيب 4 شباب في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم السبت، إثر تصادم توك توك بعربة كارو، أمام قرية بدهل أمام كوبري العساكرة مركز سمسطا، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم توكوتك مع عربية كارو أمام قرية بدهل أمام كوبري العساكر مركز سمسطا ببني سويف، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت 3 من سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبلت مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، 4 مصابين جميعهم مقيمون بقرية هلية، وهم: سيد عيد، 23 سنة، وبه جرح قطعي بالراس حوالي 5سم، وعيد ابو هشيمة، 24 سنه، وبه سحجات وكدمات، ومحمود عبد العزيز، 34 سنة، وبه سحجات كدمات، واحمد محمود، 23 سنه، وبه اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.