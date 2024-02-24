عصابة عظيمة يحقق إيرادات متوسطة بالسينمات أمس

بلغت إيرادات فيلم "عصابة عظيمة" للفنانة إسعاد يونس، أمس، الجمعة، 27,445 جنيه، ضمن موسم إجازة نصف العام الدراسي.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم "عصابة عظيمة"، بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

عصابة عظيمة

قصة فيلم عصابة عظيمة

يدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة. يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه. شاهد ماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين.

آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس السينمائية

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس، في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي تم عرضه عام 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وتدور أحداث الفيلم حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث السيدة عزيزة التي يسرق ابنها عنتر 200 جنيه من معاشها، ويتفق مع صديقه شيمي على اقتسامها، وتدور الدوائر ومعها ورقة 200 جنيه بين أكثر من شخص.