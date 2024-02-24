إلهام شاهين تكشف حقيقة اعتزالها بعد تقديم أكثر من 100 فيلمًا بالسينما

اكدت الفنانة إلهام شاهين أنها قدمت أكتر من 100 فيلم في السينما المصرية قائلة: "عمري ما فكرت في الاعتزال، ولكن حينما قلت بعد فيلم يوم للستات أنا مش ها أمثل تاني كان قصدي إنى مش ها أمثل إلا دور جديد عليا لأنى قدمت كل الألوان الدرامية في مسيرتي، وبالتالي لابد حينما أقدم شيئا جديدا أن يكون جديدا بالفعل ولا يشبه دور آخر عملته".

إلهام شاهين

وأضافت إلهام أثناء استضافتها ببرنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى أنها تفخر بأفلامها التي قدمتها بمشوارها الفني قائلة: "حينما أتعرض لمسيرتي الفنية لا أجد غضاضة حينما أقول أن هناك عمل كان سيئا للغاية، حينما استرجع ذكرياته أغضب أنني وافقت عليه خاصة أنه أساء للموسيقار الكبير بليغ حمدى".

وتابعت: "كنت صغيرة وقتها وخبرتي لم تكن مثل الآن، لذلك أندم على تقديم هذا الفيلم بصورة كبيرة".

من ناحية أخري، تعاقدت النجمة إلهام شاهين، على بطولة الفيلم السينمائي الجديد الذي يحمل اسم " الحب كله"، وهو من إخراج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور، ومن المقرر أن تبدأ تصويره قريبًا.

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إلهام شاهين

وقامت الفنانة إلهام شاهين، بنشر صورة لها أثناء التوقيع على بطولة الفيلم وعلقت عليه قائلا: مبروك علينا فيلم الحب كله من تأليف سيد فؤاد و إخراج خالد الحجر و إنتاج شريف مندور .. سنبدأ التصوير قريبا .. يارب بالتوفيق .

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها

على الجانب الآخراحتفلت الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلادها فى حفل عائلي ضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أصدقائها،وكان من بين الحضور كل من هند صبري ورانيا فريد شوقي ودينا والمنتج محمد فوزي ونرمين الفقي وبوسي.



وكانت قد كشفت الفنانة إلهام شاهين، مؤخرًا عن سبب تألقها خلال الفترة الأخيرة، ونحافتها الملحوظة من خلال منشور على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

إلهام شاهين

آخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل «ألفريدو»، بطولة أحمد فهمى، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقى، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.