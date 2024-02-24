مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة كرمي تسور في الضفة الغربية

أطلق مقاومون النار تجاه مستوطنة كرمي تسور، المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية.

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كما أعلنت كتائب القسام عبر حسابها، في وقت سابق أن مقاتليها قتلوا ضابطا صهيونيا قنصا ببندقية "الغول" جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الرائد إيال شومينوف قائد سرية في لواء "غفعاتي" بصاروخ مضاد للدبابات خلال توغل في حي الزيتون في غزة .

وحتى اليوم اعترف الجيش "الإسرائيلي" بشكل رسمي بمقتل 577 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 238 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.