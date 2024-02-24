خارج المقصورة

السبت 24/فبراير/2024 - 07:59 م 2/24/2024 7:59:29 PM

أول الغيث قطرة، وتكفى البدايات الطيبة ليكثر الخير، وأقصد القطرة هنا المعرض الذى تم افتتاحه مؤخرا «فرص بلدنا» المتخصص فى قطع غيار الماكينات والمعدات، وخطوط الإنتاج، فالمعرض يمثل انطلاقة مشرقة، لتعميق التصنيع المحلى، وتحقيق التكامل فى كل القطاعات.

«عشنا وشوفنا» أن يكون للمنتج المحلى تواجد على الساحة بالسوق المحلى، بعد سنوات من الهم والتعب، واستنزاف فاتورة الموارد الدولارية فى الاستيراد على منتجات غير ضرورية، ومكملات يمكن تصنيعها محليا.

توفير المكون المحلى ضمن خطوات برنامج تعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل الصناعى بين القطاعات الصناعية المختلفة، بدأت الدولة تسعى إليه، بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وهى خطوة تدعو للتفاؤل بأن القادم يبشر بالخير، باستخدام نظرية إحلال محل الواردات، والاستعانة بقطع الغيار، والمنتجات المستوردة، والعمل على إنتاج مكونات مصرية مثيلة بكفاءة عالية، تعيد سطوة الصناعة المصرية، إلى سابق عهدها، بعدما ساهم بعض رجال الأعمال فى اختفائها وتدميرها.

بالفعل كثير من رجال الأعمال فى النظام ساهموا فى الإضرار بالصناعة المحلية، والمنتج الوطنى فى كل الصناعات، حيث اعتمد رجال الأعمال على التوكيلات التجارية، واستيراد كل شىء من الخارج بصورة مستفزة، للاستسهال فى عملية الاستيراد ذات التكلفة الزهيدة، والتى لا تحمل رجل الأعمال عبء تأسيس مصانع، أو تأمينات عمالة، أو غيرها من الأمور التى تعتبر من الأعباء الثقيلة عليهم، ومن هنا كان البحث عن الاستيراد السهل على حساب التصنيع المحلى.

قس ذلك على كافة المجالات الصناعية والإنتاجية، من تصنيع غذائى، وصناعة خفيفة وثقيلة، ومنسوجات، وغيرها من الاحتياجات الضرورية للسوق، وبالتالى اختفت كل المنتجات المحلية، ليفاجأ السوق بعد كل هذه السنوات بسيطرة للمنتجات والسلع المستوردة، والتى سببت أزمة مع مرور الأعوام فى ظل عدم توافر العملة الصعبة، والدولار.

< يا سادة.. فكرة هذه المعارض جيدة وتعميمها على كل الصناعات، والقطاعات، ودخول شركات لديها القدرة على التصنيع، سيعمل بشكل كبير على عودة الصناعة الوطنية، والمنتج المحلى إلى السوق الوطنى، وزيادة تنافسيته وتصديره.