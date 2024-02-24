سيدات الزمالك يتأهل لنهائي سوبر الطائرة

بعد الفوز على سبورتنج

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 - 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على صالة اتحاد الشرطة، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

21/25

19/25

16/25

بهذا الفوز ، تأهل فريق "سيدات الطائرة" للمباراة النهائية من بطولة كأس السوبر لمواجهة نظيره الأهلي يوم الاثنين المقبل في تمام الثامنة مساءً على صالة اتحاد الشرطة .



ويقود الجهاز الفني لفريق "سيدات الطائرة" كل من ؛ حسام شكري مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً، وهبة حسنين مديراً إداريا، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.