السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد الفوز على سبورتنج

سيدات الزمالك يتأهل لنهائي سوبر الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"  على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 - 0  في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على صالة اتحاد الشرطة،  ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
21/25
19/25
16/25

بهذا الفوز ، تأهل فريق "سيدات الطائرة" للمباراة النهائية من بطولة كأس السوبر لمواجهة نظيره الأهلي يوم  الاثنين المقبل في تمام الثامنة مساءً على صالة اتحاد الشرطة .

ويقود الجهاز الفني لفريق "سيدات الطائرة" كل من ؛ حسام شكري مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً، وهبة حسنين مديراً إداريا، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.

الجريدة الورقية