تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة بورنموث المقررة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 56 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، نونيز، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، هالاند.