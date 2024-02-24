السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن  بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة بورنموث المقررة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

txt

جوميز ..الزمالك يواجه منافس قوي بدنيا وفنيا

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 56 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، نونيز، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، هالاند. 

txt

عمر جابر: مواجهة الزمالك مع أبو سليم الليبي مهمة وصعبة

الجريدة الورقية