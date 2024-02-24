بدء فعاليات ندوة المستشار عبد الجواد ياسين في الوفد

بدأت منذ قليل ، فعاليات ندوة مؤسسة الوفد الإعلامية، التى تستضيف خلالها المستشار عبد الجواد ياسين المفكر الكبير في حلقة نقاشية تحت عنوان (نحو خطوات ملموسة لترسيخ المواطنة في مصر).

جاء ذلك بمشاركة الدكتور وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد ، عدد من المثقفين والباحثين المتخصصين في الإسلام السياسي.

عبد الجواد ياسين

عبد الجواد ياسين



يتناول اللقاء إطلالة شاملة على فكر عبد الجواد ياسين وتفكيكه لخطاب الإسلام السياسي وتصوراته لنشر ثقافة التسامح واستيعاب الآخر، والذي عبر عنه من خلال مؤلفات ودراسات رصينة كان أبرزها كتابي السلطة في الإسلام، والدين والتدين.

يقدم الندوة الكاتب الصحفي مصطفى عبيد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوفد.



عبدالجواد ياسين مفكر متميز من أعلام حركة إصلاح التراث الإسلامي. من مواليد مدينة الزرقا محافظة دمياط ولد عام 1954 تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1976 وتدرج في سلك النيابة العامة والقضاء منذ تخرجه له مؤلفات في الفكر السياسي والفقه الدستوري.