سكرتير عام مساعد الاسماعيلية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية

تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة ضبط الأسعار، واستمرارًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية؛ من أجل ضبط الأسعار وإحكام الرقابة لمنع احتكار السلع الغذائية وإخفائها ومنع بيعها.

تفقد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، منفذ لبيع السلع الغذائية بمركز ومدينة فايد؛ من أجل التأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الرسمية وتقديم سلع غذائية مطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية، هذا إلى جانب التأكد من توافر كميات كبيرة من أكياس السكر وعبوات الزيت طبقًا لقرار وزير التموين.

وذلك بحضور مدير عام مديرية التموين، ورئيس الرقابة التموينية ورئيس مركز ومدينة فايد.

ووجَّه السكرتير العام المساعد بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المناسبة للسلع الأساسية وعدم المغالاة فيها؛ مراعاة للمواطن البسيط وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية؛ للتأكد من اتباع توجيهات وزارة التموين والالتزام بضوابط السوق، والالتزام بالفواتير المعتمدة والمميكنة وبيان الأسعار والتأكيد على الإعلان عن الأسعار والالتزام بالأسعار المعلن عنها.