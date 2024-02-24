براءة طبيب وآخر من تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، ببراءة طبيب وآخر، من تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية واستغلال المواطنين لبيع أعضائهم البشرية مقابل مبلغ مالي 20 ألف جنيه بمنطقة الدقي.

وجاء قرار المحكمة بناءً على مرافعة محاميي الدفاع عن المتهمين الأول والثاني بهاءالدين أبوشقة، ووليد وهبة، واللذين طلبوا بانتفاء وقوع أركان الجريمة بحق المتهمين وعدم جدية التحريات خاصة أن هناك تورطًا لأشخاص آخرين أشار إليهم المجني عليه دون إثبات التهم عليهم، وطلبوا ببراءة المتهمين مع إخلاء سبيلهما.

وتبين أن المتهمين متورطون في تكوين تشكيل عصابي تخصص في استدراج المتهم الثاني للمواطنين توصيلهم بالمتهم الأول لإجراء عمليات جراحية عقب شراء أجزاء من أعضائهم البشرية مقابل مبلغ مالي قدره عشرين ألف جنيه، مستغلين حاجة المواطنين وفقرهم وعوزهم.