اعترافات المتهم بقتل سيدة لسرقتها

اعترف المتهم أمام رجال المباحث أثناء مناقشته أنه كان يعمل لدى سوبر ماركت، بالقرب من منزل المجني عليها، وكان يقوم بتوصيل الطلبات له وتعطيه “بقشيش” عالي، فتلاحظ له انها تقيم بمفردها وعندما ترك العمل في الماركت اختمر في ذهنه سرقة السيدة طمعا في أموالها وعندما وصل الي منزلها ودخل لسرقتها قاومته فقام بخنقها وسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها وفر هاربا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة وزوجها)، بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم فوجئا بأنها ملقاة على الأرض، ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- له معلومات جنائية-مقيم بدائرة القسم) بقصد سرقة أموالها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.