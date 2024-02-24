المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنتي راميم وزبدين بصواريخ بركان
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " ثكنتي راميم وزبدين بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة راميم بصواريخ بركان وأصابوهما إصابة مباشرة.
وأضاف البيان: كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.