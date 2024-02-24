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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنتي ‌‏راميم و‏زبدين بصواريخ بركان

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " ثكنتي ‌‏راميم و‏زبدين بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة. ‏ 

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة ‌‏راميم بصواريخ بركان وأصابوهما إصابة مباشرة. ‏

وأضاف البيان: كما ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. 

 

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