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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2011 يفوز على الشمس في بطولة منطقة القاهرة

إنبي 2011
إنبي 2011

حقق فريق إنبي مواليد 2011، الفوز على نظيره الشمس بنتيجة 3/0، في المباراة التي شهدها مجمع ملاعب النادي البترولي صباح اليوم السبت.

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جاء مباراة إنبي أمام الشمس في بطولة منطقة القاهرة للأندية السوبر، حيث شهدت تألق عدد من اللاعبين، والذي يأتي على رأسهم مهاب ياسر.

وأحرز ثلاثية النادي البترولي الثنائي؛ مهاب ياسر هدفين، ومختار محمد هدفًا واحدًا.

ويجد قطاع الناشئين بنادي إنبي اهتمامًا كبيرًا، حيث تأتي النتائج مميزة خلال الموسم الحالي، مما يجعل هناك أملًا في تدعيم المنتخبات الوطنية بلاعبين على أعلى مستوى في المستقبل القريب.

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