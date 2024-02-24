"السفيرة عزيزة" ينعي هاني الناظر.. "لم يبخل على أحد باستشارة"

نعت مذيعات برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "دي إم سي"، الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، وغيّب الموت الدكتور هاني الناظر قبل قليل، بعد صراع مع مرض السرطان.

وشددت الإعلامية سالي شاهين، على أن مصر فقدت واحدًا من أشطر وأمهر وأكثر أطبائها خلقا ومساعدة للناس.

وقالت: “الدكتور هاني الناظر الأستاذ في الأمراض الجلدية الذي لم يبخل على أحد باستشارة طبية مجانية، أو علاج لأي شخص محتاج، كما عالج حالات نادرة جدًا لأشخاص غير مقتدرين”.

وتوفى قبل قليل الدكتور هاني الناظر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتب الدكتور محمد الناظر، وفاة والده الدكتور هانى الناظر، و فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك. :"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة يوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

