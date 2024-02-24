ضبط 13 قضية اتجار مخدرات خلال حمل مكبرة بشارع في أسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (66) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (20 بندقية آلية – 31 بندقية خرطوش –34 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (66 متهم لـ 55 منهم معلومات جنائية")

كما ضبط عدد (13) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,470 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (16 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية).

فيما تم تنفيذ عدد (530) حكم قضائى متنوع.

ضبط التشكيلات العصابية

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (7) متهمين ارتكبوا 12 حوادث متنوعة.

وفي وقت مسبق تم ضبط بحوزته 6 كيلو من مخدر الشابو، وبندقية و2 خزينة و35 طلقة، وبندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار و2 طبنجة و2 خزينة و5 طلقات من ذات العيار.

وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج ؛ قد تلقت بلاغا من مساعد المنطقة الجنوبية لـ مكافحة المخدرات تفيد بقيام مسجل خطر بجلب كمية من المخدرات والأسلحة، تمهيدا لترويجها وبيعها

على الفور تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وتم استهدافه وحال شعوره بالقوات قام بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية، مما حدا بالقوات إلى مبادلته إطلاق النار حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وعثر على المتحرى عنه جثة هامدة بحوزته 6 كيلو من مخدر الشابو وبندقية و2 خزينة و35 طلقة، وبندقية خرطوش و4 طلقات خرطوش، وطبنجة و2 خزينة و5 طلقات وذلك بمسكنه، وتم ضبط مبلغ مالى 245000 جنيه وهاتف محمول وميزان حساس ودراجة بدون لوحات.

وتم التحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة والمواد المخدرة المعثور عليها وتم نقل الجثة لمشرحة جرجا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.