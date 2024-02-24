طبيب يحذر من مخاطر انخفاض مستويات الهيموجلوبين

كشف الطبيب العام تاتيانا رومانينكو، أن انخفاض مستويات الهيموجلوبين يعني نقص الأكسجين في الجسم، وحذر المعالج رومانينكو من خطر انخفاض مستويات الهيموجلوبين - وتنشأ هذه المشكلة مع تطور فقر الدم.

ومع فقر الدم، ينخفض مستوى الهيموجلوبين في الدم، ونتيجة لذلك تعاني جميع أعضاء وأنظمة الجسم من نقص الأكسجين، حسبما نقلت "دكتور 24" عن الطبيب.

وأشار المختص إلى أن الهيموجلوبين هو المكون الرئيسي لخلايا الدم الحمراء؛ وهو المسؤول عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وتوصيله إلى الأعضاء، ويشير انخفاض مستوى الهيموجلوبين إلى احتمال تجويع الأكسجين في الجسم.

وإذا كان الهيموجلوبين أقل من 60 فهذا يشكل تهديدا مباشرا لحياة المريض. وحذر المعالج من أن الأمر قد يكون قاتلاً.

كيف نفهم أن الهيموجلوبين منخفض؟

وفقا لرومانينكو، يتجلى نقص الهيموجلوبين الصغير نسبيا في الأعراض التالية:

تعب

ضعف

أداء منخفض

مزاج سيئ

عندما يحدث فقر الدم الشديد مع انخفاض كبير في مستويات الهيموجلوبين، يصبح الشعور بالضيق والضعف ملحوظا.

لا يستطيع الإنسان حتى النهوض من السرير؛ يظهر ضيق في التنفس، والشعور بنقص الهواء مع الحد الأدنى من المجهود البدني، في مثل هذه الحالات، تحتاج إلى طلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن.

الطريقة الصحيحة لمعرفة محتوى الهيموجلوبين لديك هي إجراء فحص الدم، تركيز الهيموجلوبين في دم البالغين هو:

للرجال - 135-160 جم/لتر.

للنساء - 120-140 جم/لتر.