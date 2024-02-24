عزاء واجب للدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية



يتقدم عبدالخالق خليفة مدير تحرير الوفد وأمانى سلامة نائب رئيس التحرير وأسرة تحرير الوفد بخالص العزاء والمواساة للدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية وزوجته الكريمة مريم الحتو فى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "الغالية الجميلة ايمان الحتو " بنت الدكتورة رشا كمال وبنت شقيق السيدة مريم الحتو د. محمد خالد .

اللهم ارحمها و اغفر لها وتقبلها قبولًا حسنا واكرم نزلها ووسع مدخلها وأسكنها الفردوس الأعلى يارب العالمين .

إن لله وإن اليه راجعون.