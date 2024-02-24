السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط المتهمين بقتل عامل في بورسعيد بسبب "خلافات الجيرة"

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

كشفت الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بها جرح طعنى بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و3 أشخاص لهم معلومات جنائية؛ لخلافات الجيرة، تعدى على أثرها المذكورون على المجنى عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم "طبنجة- 2 سلاح أبيض" المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

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