السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الطيران الإسرائيلي يستهدف بلدة بليدا للمرة الثانية في لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

 قالت وسائل لبنانية، إن الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جوية جديدة استهدفت بلدة بليدا في لبنان، بعد غارتين شنتهما الطائرات الحربية قبل ظهر اليوم على البلدة.

 

 واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ظهر اليوم، محيط موقع الضهيرة وموقع راميا، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

 وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ظهر يوم السبت 24-02-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأضافت البيان ،‎ كما ‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 من بعد ظهر يوم السبت 24-02-2024 موقع راميًا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 

 

 

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