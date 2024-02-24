إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم وانقلاب سيارة

أصيب 6 أشخاص فى حادثى تصادم وانقلاب سيارة بينهم شقيقين وأب ونجله، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم بمدينة المنيا، ناحية كورنيش النيل، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام والتحفظ على السيارة.



وبالانتقال تبين وقوع تصادم بين تروسيكل بعربة كارو، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم شقيقين، مقيمين جميعا بأبوهلال بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبات، تحت تصرف النيابة العامة.



كما أصيب أب ونجله، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أعلي كوبري محمد بدوى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.