دورات تدريبية للعاملين بصحة الفيوم على السلامة المهنية

عقدت مديرية الصحة بالفيوم، دورتين تدريبيتين على الصحة المهنية، برعاية الدكتورسامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت اشراف الدكتورمحمد عبد التواب مدير الشئون الوقائية، وبحضورالدكتورة هبة يحيى مدير ادارة الصحة والسلامة المهنية بالمديرية .

تم التدريب على معايير الجودة -المخاطر فى بيئة العمل تقييم المنشآت الصحية والصناعية صحة العاملين وطب المجتمع - لجان السلامة - السجل البيئى - شرح مؤشرات تقييم الآداء خلال عام 2024.

وحضر التدريب 25 من الاطباء (مدير ادارة الصحة المهنية بالمديرية -الاطباء -الصيادلة -الكيميائيين من مسئولى الصحة المهنية على مستوى ديوان المديرية والادارات الصحية التابعة لها -اعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات)وتم تدريبهم بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية .

وحضر 25 مراقب صحى (مراقبى الصحة المهنية على مستوى ديوان المديرية - المراقبين على مستوى الادارات والوحدات الصحية التابعة لهم).

وقام بالتدريب فريق من الادارة العامة للصحة المهنية رضا هلال ومصطفى الحسينى وجمال محمد تحت اشراف الدكتورراضى حماد -رئيس الادارة المركزية لشئون البيئة و الدكتورة شيرمين سمير ابو العزم -مدير عام الادارة العامة للصحة المهنية.

ندوات تعريفية بالحوكمة

وفى وقت سابق عقدت مديرية الشئون الصحية بالفيوم ندوات تعريفية للعاملين بالمديرية عن المفاهيم و المبادئ الأساسية للحوكمة اتساقًا مع رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز و ترسيخ الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة.

يأتى ذلك فى إطار رؤية وزارة الصحة و السكان بتعزيز ثقافة الحوكمة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و باشراف الدكتورمحمد الطيب وزير الصحة للحوكمة و الشئون الفنية و الدكتور محمد فوزى- مدير المراجعة الداخلية و الحوكمة.و تزامنا مع إعلان الأسبوع الثالث من شهر فبراير أسبوعاً للحوكمة بوزارة الصحة والسكان.

وأقيمت الندوات تحت رعاية الدكتورسامح العشماوى- وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وقامت بالمحاضرة في تلك الندوات الدكتورة نشوى مصطفى - مسئول الحوكمة بالمديرية.

ولفتت إلى المفاهيم الأساسية للحوكمة والمبادئ الأساسية لتطبيق الحوكمة فى القطاع الصحى وكذلك دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقتها بالتحول الرقمي والميكنة وحوكمة مختلف الخدمات والأنشطة و أثر الحوكمة فى ترشيد استهلاك الموارد و ضمان الكفاءة و الفاعلية فى الخدمات المقدمة.

ومن المقرر أن يتم استكمال المحاضرات التعريفية للعاملين للوصول لأكبر عدد من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالفيوم ,وقد تمت المحاضرات بقاعة مستشفى الرمد بالفيوم.

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