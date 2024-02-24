الاحتلال يطلق النار تجاه رعاة الأغنام في الخليل والصافرات تدوي غلاف غزة

قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صباح اليوم تجاه رعاة الأغنام في قرية جنبا بمسافر يطا بالخليل.

وأضافت، تجددت الاشتباكات والإنفجارات العنيفة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وانطلقت صفارات الإنذار في كيبوتس ناحل عوز بغلاف غزّة.

وأعلنت سرايا القدس عبر حسابها: قصفنا تجمعات لآليات وجنود العدو الصهيوني في حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة فتح منير الجاغوب أن الفلسطينيين هم من سيحكمون قطاع غزة وغير ذلك سيكون احتلالا إسرائيليا.

وشدد الجاغوب في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من القطاع ومن الضفة الغربية والقدس وإيقاف العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني والذي استهدف كل مقدرات الدولة الفلسطينية.

وقال "إن الحديث عن ما بعد الحرب أصبح مهما الآن لأن قطاع غزة سيعاني من فراغ أمني وسياسي كبير، والسلطة الفلسطينية تنظر إلى قطاع غزة وهو بهذه الحالة السيئة والذي أصبح مكانا غير صالح للحياة" ، منوها بأن جزءا من البرنامج السياسي لمنظمة التحرير أن غزة والقدس والضفة هي جزء من الدولة الفلسطينية ولا يمكن التخلي عن هذه المسئوليات.