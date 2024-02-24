جامعة سوهاج تحصد المراكز الأولى فى مهرجان ألعاب جامعات الجنوب بالأقصر

حصدت منتخبات جامعة سوهاج، على المراكز الأولى خلال مشاركتها فى مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى نسخته الخامسة، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وأقيم بالمدينة الشبابية بمحافظة الأقصر، فى الفترة من 21 حتى 24 من فبراير الجارى، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، مشيداً بما قدمه طلاب الجامعة من أداء مشرف ومتميز أمام الجامعات المشاركة، وما يتمتعوا به من مستوي رياضي متألق أسفر عن حصول الجامعة على المركز الأول والميدالية الذهبية فى لعبة ثلاثيات كرة السلة (طالبات)، بالإضافة إلى فوز منتخب الجامعة بالمركز الثاني والميدالية الفضية فى خماسي كرة القدم (طلبة)، معرباً عن سعادته بالنجاحات التى يحققها الطلاب فى مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، ورفعهم اسم الجامعة عاليا فى كافة المشاركات المحلية والقمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان تم تنظيمه للعام الخامس على التوالي، تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتوسيع رقعة المشاركة فى الأنشطة الطلابية، وخاصة الرياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات، مضيفاً أنه شارك بالمهرجان 9 جامعات بجنوب الصعيد، وهم بني سويف، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، جنوب الوادي، الأقصر، وأسوان، والمعاهد العليا.

وذكر نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن وفد الجامعة المشارك بالمهرجان حصل أيضاً على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى لعبة كرة السلة (طلبة)، مقدماً خالص الشكر للدكتور حسان النعماني لدعمه المستمر ورعايته للطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية، وحرصه الدائم على تلبية المتطلبات اللازمة لضمان توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة بما يتلاءم مع ميول وقدرات الطلاب.

جدير بالذكر أن الجامعة شاركت بوفد طلابي مكون من ٣٠ طالب وطالبة، تحت إشراف كلا من نشأت عباس رئيس الوفد، وهالة خلف، والخطيب محمد أخصائي بإدارة رعاية الشباب المركزية.