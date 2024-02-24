إصابة 4 أشقاء بحالات اختناق بسبب تسريب الغاز بالشرقية

أصيب 4 أشقاء بحالات اختناق، اليوم السبت، إثر حدوث تسرب غاز من سخان منزلهم بناحية بندر ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول: "منار. م" 22 عاما، واشقائها "أماني" 30 عاما، و"أميرة" 27 عاما، و"معاذ مصطفى" 8 أعوام، مقيمين ببندر ههيا، مصابين بحالات اختناق وصعوبة بالتنفس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم بالمستشفى.

وبالفحص، تبين حدوث تسرب غاز من سخان المنزل الأسرة الكائن بمدينة ههيا، ما أدى إلى إصابة الأشقاء الأربعة بحالات اختناق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق تم تكليف المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.