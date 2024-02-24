محافظ جنوب سينا يفتتح مسجد" سعود الجابر" بحي النصر بطور سيناء

إفتتح اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مسجد "سعود الجابر" بحي النصر بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة والشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوى مستشار المحافظ لشئون المساجد ، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، والشيخ أحمد محمود الجابر، والد الشهيد سعود الجابر رحمه الله.



وقال محافظ جنوب سيناء، إن الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، تهتم ببناء المساجد، وتحرص على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.



وأعرب المحافظ، عن سعادته لمشاركتة المواطنين في حي النصر فرحتهم بـافتتاح المسجد، الذي يعد بيت من بيوت الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها

ووجه المحافظ الشكر إلى الشيخ أحمد محمود الجابر، سعودي الجنسية، لحرصه على بناء المساجد في مدينة طور سيناء إحداهما صدقة على روح والدته المصرية الجنسية، والآخر صدقه على روح نجله الشهيد سعود رحمه الله.



على جانب آخر، قال وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى إنشاء المسجد بالجهود الذاتية، من قبل الشيخ أحمد محمد الجابر، الذي أقامه صدقة على روح نجله سعود الجابر، وتولت وزارة الأوقاف فرشه ، وتبلغ تكلفته الإجمالية 5 مليون جنيه.



وأوضح أن المحافظة خصصت لهذا المسجد 900 متر، وتبلغ المساحة صحنه 280 متر، وجرى افتتاحه اليوم في إطار خطة وزارة الأوقاف واهتمامها ببيوت الله مبنى ومعنى، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

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