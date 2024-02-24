جنايات الفيوم تقرر تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب لخلاف على هاتف محمول

قررت محكمة جنايات الفيوم ، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين إلى جلسة الغد 25 فبراير لانتداب محامي للدفاع عن المتهم وسماع المرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة الى تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية بمقتل "محمد. ص. ف" 19 عامًا، سائق توك توك، مقيم بقرية معصرة صاوي , وتم تشكيل فريق بحث قاده رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، وتبين وجود خلافات بين المجني عليه وآخر يدعى "أحمد. خ. م" 20 عامًا، سائق توك توك، مقيم بنفس القرية، بسبب الخلاف على بيع هاتف محمول، تطور الخلاف لمشاجرة نتج عنها قيام المتهم بإحضار سلاح أبيض وسدد للمجني عليه طعنة نافذة بالصدر أدت إلى وفاته, القى القبض على المتهم واحيل الى النيابة التى تولت التحقيق واحالته الى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها السابق .