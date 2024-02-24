تعرف على نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بسوهاج

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة سوهاج، إنتهاء أعمال فرز الأصوات والنتيجة، وقد أسفرت الإنتخابات عن فوز 7 مرشحين من 31 مرشحا خاضوا العملية الإنتخابية.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندس على عبد الساتر بعدد 856 صوتاً، وشيرين خلف 481 ، وعامر البنا بعدد 450 ، ومصطفى لبيب بعدد 499 صوتا، والدكتور أحمد عمر بعدد 375 صوتا عن شعبة مدنى.

وفاز من شعبة كهرباء كلا من طارق محمد جمال بعدد 512 صوتاً، ودعاء القاضي بعدد 477 وشهدت الانتخابات منذ الساعات الأولى من بداية أعمال التصويت، توافدا للمهندسين، وأنصارهم أمام مقر النقابة، وسارت الانتخابات هادئة طوال فترة التصويت، وحتى إعلان النتيجة بدون مشاكل.

وحرص أنصار المرشحين على توزيع البرامج الإنتخابية على مدار اليوم أمام النقابة الفرعية دون الإخلال بنظام الانتخابات .

جدير بالذكر أن عدد الناخبين 11 ألف مهندس من لهم حق الإدلاء بأصواتهم، واختيار من يمثلهم من أعضاء المجلس من خلال عملية التصويت السري تحت إشراف قضائي كامل بعدد 6 لجان انتخابية .