بعد افتتاحه اليوم.. أسعار السلع الغذائية بمعرض "أهلا رمضان" الرئيسي بالعمرانية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، لذا تسعى الدولة لافتتاح سلسلة معارض أهلا رمضان لتغطى محافظات الجمهورية كافة، وافتتح محافظ الجيزة صباح اليوم، المعرض الرئيسي بمنطقة العمرانية أمام المواطنين.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار السلع الغذائية بالمعرض الرئيسي لأهلا رمضان في العمرانية.

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

كيلو السكر المعبأ:- 27 جنيهًا.

كيلو أرز بلدي 2 كسر (10%):- 35 جنيهًا.

كيلو أرز بلدي معبأ 1 كسر (5%):- 36 جنيهًا.

كيلو أرزهندي معبأ 2 كسر (10%):- 30 جنيهًا.

كيلو دقيق معبأ:- 28 جنيهًا.

كيس مكرونة 300 جم:- 9.5 جنيه.

كيس مكرونة 400 جم:- 13 جنيهًا.

كيلو مكرونة:- 27 جنيهًا.

كيس مكرونة 350 جم:- 9.5 جنيه.

نصف كيلو عدس مجروش:- 40 جنيهًا.

نصف كيلو فول معبأ:- 25 جنيهًا.

زجاجة زيت عباد 750 مللي:- 90 جنيهًا.

زجاجة زيت خليط 1 لتر:- 100 جنيه.

سمن نباتي 700 جم:- 95 جنيهًا.

سمن نباتي 1.5 كجم:- 188 جنيهًا.

شاي ناعم 250 جم:- 57 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم:- 8.5 جنيه.

كيلو لحم بقري طازج:- 250 جنيهًا.

كيلو دواجن مجمدة:- 100 جنيه.

أوراك دواجن مجمدة 900 جم:- 90 جنيهًا.

صدور دواجن مجمدة 450 جم:- 57 جنيهًا.

علبة جبن 250 جم:- 14 جنيهًا.

علبة جبن 125 جم:- 7 جنيهات.

برطمان صلصة 300 جم:- 14.5 جنيه.

زجاجة خل 1 لتر:- 12 جنيهًا.