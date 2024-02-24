"الموظف الرقمي" برنامج لتأهيل قدرات العاملين بالجهاز الإداري بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، قيام المركز بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتنفيذ برنامج تحت عنوان «الموظف الرقمي»، وذلك استكمالاً لجهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي داخل محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى التهيئة لإستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية إلى أنه تم ترشيح عدد ١٠٠ من العاملين بالديوان العام ومراكز ومدن وأحياء المحافظة والمديريات الخدمية التابعة لها،وذلك لمدة ٢٧ ساعة تدريبية لكل مجموعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، لافتا إلى حصول المرشح للبرنامج على شهادة دولية معتمدة حال إجتياز الإختبارات النهائية.