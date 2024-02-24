مصرع شخصين في حادث سير بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارتين بالمواجهة بسبب التخطي الخاطئ نتج عنه مصرع سائق السيارة الأولى في العقد الثالث من العمر ونجل عمه في العقد الرابع من العمر يقيمان بدائرة مركز المنشاه وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين ونقل الجثتين لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى مدير أمن سوهاج، اخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جرجا .

وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبین أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة "محمد . ح . م" 28 سنة، سائق ويقيم دائرة مركز المنشاه وبسبب التخطي الخاطئ له اصطدم بالمواجهة بسيارة قيادة "دياب . ع . ح . م" 32 سنة سائق ويقيم بمحافظة قنا .

ونتج عن ذلك وفاة كلاً من: قائد السيارة الأولى ومستقل السيارة الأولى نجل عمه "هاني . ع . ح . م" 40 سنة عامل ويقيم دائرة المركز.

وبسؤال قائد السيارة الثانية وشقيق المتوفى الأول ونجل عم المتوفى الثاني "عبد الناصر . ع . ح . م" 53 سنة مزارع ويقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .