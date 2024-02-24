محافظ قنا يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان.

قال المحافظ في البرقية " يسعدني ويشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بأطيب التمنيات والدعوات والتهنئة القلبية بمناسبة ليلة النصف من شعبان أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير.

وبعث المحافظ، ببرقيات تهنئة مماثلة لكلا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الكريمة على سيادتكم بموفور الصحة والعافية .