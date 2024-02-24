إصابة 4 أشخاص في تصادم بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع صباح اليوم السبت بين سيارتين ملاكي وأخرى سوزوكي، بطريق منيا القمح الزقازيق بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى سوزوكي، بطريق منيا القمح الزقازيق بنطاق مركز منيا القمح، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 48 عاما، والمقيمين بدائرة مركز منيا القمح، بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.