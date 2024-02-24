مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم

لقي مواطن بالفيوم مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بالقرب من قرية الجيلانى فى مركز ابشواى ، تم نقل الجثة والمصاب الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، بطريق قرية الجيلاني بمركز أبشواي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى حادث سابق اليوم لقي مواطن بالفيوم مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية الخمسين، بمركز إطسا ، تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بالطريق ما بين قرية الخمسين ومصنع السكر بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

محاكمة شاب بالفيوم

ومن جهه اخرى تنظر محكمة جنايات الفيوم اليوم السبت -الدائرة الرابعه-المنعقدة برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني أولي جلسات محاكمة المتهم " محمد خالد " 21عاما، في التهمة المنسوبة إليه في إنهاء حياة شاب يدعي محمد .ص 19سنه ، بطعنه باله حادة " سكين " بالصدر أدت إلى وفاته ، وذلك بقرية معصرة صاوي بمركز طاميه .

وكان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية بمقتل "محمد. ص. ف" 19 عامًا، سائق توك توك، من قرية معصرة صاوي.وتم تشكيل فريق بحث ، وتبين وجود خلافات بين المجني عليه وآخر يدعى "أحمد. خ. م" 20 عامًا، سائق توك توك، مقيم بنفس القرية، بسبب الخلاف على بيع هاتف محمول، تطور الخلاف لمشاجرة نتج عنها قيام المتهم بإحضار سلاح أبيض وسدد للمجني عليه طعنة نافذة بالصدر أدت إلى وفاته والقى القبض على المتهم واحيل الى النيابة التى تولت التحقيق واحالته الى محكمة الجنايات .