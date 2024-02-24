طوابير الفجر للحصول على رغيف الخبز بالبحيرة |تفاصيل

تسود حالة من الإستياء الشديد بين أهالي مدن وقري محافظة البحيرة، بسبب صعوبة الحصول علي الخبز المدعم؛ نتيجة الزحام أمام المخابز البلدية منذ منتصف الليل ، في طوابير طويلة ، من رجال وسيدات وشباب وأطفال؛ لضمان الحصول علي بعض الأرغفة المدعمة .

وأرجع الأهالي سبب المشكلة إلى عدم كفاية كميات الدقيق الذي يتم صرفه إلى المخابز البلدية، ما يجعله غير كافي إلا عدد قليل من المواطنين .

قامت "بوابة الوفد" بجولة على العديد من المخابز البلدية، بعد منتصف الليل، حيث كانت الكارثة تواجد العشرات من المواطنين منذ منتصف الليل أمام المخابز البلدية ، قبل 5ساعات كاملة من بداية عملها في الخامسة صباحا ، لضمان الحصول علي الخبز المدعم .

في البداية أكد خالد سالم – عامل – نحن أسرة مكونة من 4أفراد نحتاج بشكل دائم إلي الخبر المدعم ، وأتواجد أمام المخبز منذ منتصف الليل ، وقبل بدء عمل المخبز بعدة ساعات ، حتي أضمن الحصول علي حقي في الخبز المدعم، قبل أن تنتهي حصة الدقيق .

وتقول نادية خميس – ربة منزل – أنا أرملة والمعاش الذي أحصل عليه ، لايكفي نفقات أبنائي ، لذلك أضطر إلي ترك أبنائي الصغار داخل المنزل ، وأحضر إلي المخبز بعد منتصف الليل ، للحصول علي الخبز المدعم ، حتي أطعم أبنائي الصغار ، لأني لا أستطيع شراء الخبر السياحي الذي يفوق أمكانياتي المادية ، خاصة بعد وصول الرغيف إلي جنيهان ونصف .

وتتدخل هانم رأفت - ربة منزل – بعد إرتفاع أسعار الأرز والمكرونة ، أصبح الخبز المدعم ضروري بصفة دائمة في جميع الوجبات ، حيث يلجأ إلية الجميع ، مما يسبب الزحام أمام المخابز ، خاصة مع عدم كفاية حصص الدقيق المدعم للمخابز ، والذي لايكفي نصف عدد المواطنين ، والباقي يعود إلي منزلة دون الحصول علي الخبز .

وفي النهاية طالب العديد من المواطنين ، بضرورة زيادة كميات الدقيقة المخصصة للمخابز البلدية ، للقضاء علي طوابير منتصف الليل ، ولضمان حصول جميع المواطنين علي الخبز المدعم .