السبت 24 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طوابير الفجر للحصول على رغيف الخبز بالبحيرة |تفاصيل

طوابير منتصف الليل
طوابير منتصف الليل أمام المخابز البلدية

تسود حالة من الإستياء الشديد بين أهالي مدن وقري محافظة البحيرة، بسبب صعوبة الحصول علي الخبز المدعم؛ نتيجة الزحام أمام المخابز البلدية منذ منتصف الليل ، في طوابير طويلة ، من رجال وسيدات وشباب وأطفال؛ لضمان الحصول علي بعض الأرغفة المدعمة . 

وأرجع الأهالي سبب المشكلة إلى عدم كفاية كميات الدقيق الذي يتم صرفه إلى المخابز البلدية، ما يجعله غير كافي إلا عدد قليل من المواطنين .

قامت "بوابة الوفد" بجولة على العديد من المخابز البلدية، بعد  منتصف الليل، حيث كانت الكارثة تواجد العشرات من المواطنين منذ منتصف الليل أمام المخابز البلدية ، قبل 5ساعات كاملة من بداية عملها في الخامسة صباحا ، لضمان الحصول علي الخبز المدعم .

في البداية أكد خالد سالم – عامل – نحن أسرة مكونة من 4أفراد نحتاج بشكل دائم إلي الخبر المدعم ، وأتواجد أمام المخبز منذ منتصف الليل ، وقبل بدء عمل المخبز بعدة ساعات ، حتي أضمن الحصول علي حقي في الخبز المدعم، قبل أن تنتهي حصة الدقيق . 

وتقول نادية خميس – ربة منزل – أنا أرملة والمعاش الذي أحصل عليه ، لايكفي نفقات أبنائي ، لذلك أضطر إلي ترك أبنائي الصغار داخل المنزل ، وأحضر إلي المخبز بعد منتصف الليل ، للحصول علي الخبز المدعم ، حتي أطعم أبنائي الصغار ، لأني لا أستطيع شراء الخبر السياحي الذي يفوق أمكانياتي المادية ، خاصة بعد وصول الرغيف إلي جنيهان ونصف .

وتتدخل هانم رأفت - ربة منزل – بعد إرتفاع أسعار الأرز والمكرونة ، أصبح الخبز المدعم ضروري بصفة دائمة في جميع الوجبات ، حيث يلجأ إلية الجميع ، مما يسبب الزحام أمام المخابز ، خاصة مع عدم كفاية حصص الدقيق المدعم للمخابز ، والذي لايكفي نصف عدد المواطنين ، والباقي يعود إلي منزلة دون الحصول علي الخبز .

وفي النهاية طالب العديد من المواطنين ، بضرورة زيادة كميات الدقيقة المخصصة للمخابز البلدية ، للقضاء علي طوابير منتصف الليل ، ولضمان حصول جميع المواطنين علي الخبز المدعم . 

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