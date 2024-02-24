جولة لوزير العمل في محافظة بور سعيد.. غدًا الأحد

يقوم وزير العمل حسن شحاتة غدًا الأحد ، بجولة ميدانية ،في محافظة بور سعيد ، وسيكون في استقباله اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ،وقيادات مديرية العمل ،ونواب برلمان بالمحافظة.

ويأتي هذا النشاط في إطار جولات الوزير في المحافظات ومواقع العمل بهدف تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،ومتابعة تنفيذ خطط "الوزارة " والخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين .

وتتضمن جولة "الوزير" تسليم عقود عمل لذوي همم ،وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بالمحافظة ،وجوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة .

ويشهد "الوزير "عرض فيديو عن نشاط "مديرية العمل " و"قصص نجاح متدربين وذوي همم".

كما يتفقد "الوزير " شركتي"الضفائر الكهربائية"،و"كابسي "،ذات الاستثمار الأجنبي والمحلي.

ويعقد الوزير خلال جولته اجتماعا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين ،والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم.

كما يتابع عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية،كثاني محافظة يشهد فيها الوزير "عملية البث" هذه، بعد محافظة الأسكندريةوذلك منذ أيام قليلة .