موعد انتهاء فصل الشتاء..يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد انتهاء فصل الشتاء رسميًا الذي يشهد حاليًا إنخفاض في درجات الحرارة ونشاط كبير للرياح تجعلنا نشعر ببرودة الطقس، بل بموجة برد قاسية على كافة أنحاء البلاد.

موعد انتهاء فصل الشتاء

ومن المقرر أن ينتهي فصل الشتاء رسميًا يوم 20مارس المقبل وفقًا للبحوث الفلكية، ليبدأ فصل الربيع الذي يعتدل فيه الجو ونشعر بالدفء على كافة أنحاء البلاد.

فصل الربيع

ويبدأ فصل الربيع يوم 21 مارس كل عام ويستمر لمدة ثلاثة شهور، ويعد من أجمل فصول العام، حيث يرتبط بالنشاط والحيوية بعد الكسل والخمول في فصل الشتاء لأن الطقس يكون مناسبًا بعد برودته في الشتاء.

سمات فصل الربيع

يزداد طول النهار وتقل فترة الليل خلال فصل الربيع

قد يشهد فصل الربيع بعض التقلبات الجوية الحادة والسريعة

يميل محور الأرض في فصل الربيع نحو الشمس

تتفتح الزهور وتزداد فيه الألوان وتزدهر الأشجار

تصبح فيه السماء صافية بعد الغيوم والرياح والعواصف

وفي هذا الموسم تهاجر الطيور لتبحث عن غذائها

كما يكون الطقس مناسبًا ومعتدلا لممارسة الأنشطة والتنزه

تحذيرات الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وسيناء وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب البلاد.