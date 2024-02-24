السبت 24 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 1883 مواطنًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالبحر الأحمر خلال فبراير

القوافل
القوافل

انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" بقرى البحر الأحمر بالكشف على 1883 مواطنًا خلال شهر فبراير الحالي، حيث تم تخصيص 7 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

 حيث نظم فريق قوافل محافظة البحر الأحمر، 7  قوافل طبية متكاملة خلال شهر فبراير   على مدار 14  يوما فى الوحدات التابعة لإدارات  رأس غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب وأبو رماد وسفاجا، فى إطار توجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إلى أنه  تم الكشف وصرف العلاج ل1883 حالة و انه قد تم عمل تحاليل الدم و الطفيليات ل 334  حالة، بالإضافة إلى  الكشف المبكر لأمراض الضغط و السكر و الامراض المزمنة ل 467  حالة و عدد حالات السونار 38 و التثقيف الصحى 217  حالة ،، وان التخصصات التى تشملها المبادرة هى جراحة - نساء و توليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان - الاطفال- العظام

تم  إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

القوافل

 

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