أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك صباح اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في البنوك مقابل الجنيه المصري.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك:

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.29 جنيه للشراء، 100.2 جنيه للبيع

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 99.42 جنيه للشراء، 100.3 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.42 جنيه للشراء، 100.3 جنيه للبيع.

وسجل سعرالدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو عند 97.30 جنيه للشراء، 100.7 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي 98.60 جنيه للشراء، 100.6 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي 95.94 جنيه للشراء، 100.6 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 99.50 جنيه للشراء، 100.5 جنيه للبيع.