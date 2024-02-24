جمال علام: نملك كفاءات فى مصر.. وفيتوريا كان حل بديلا للمدرب الوطنى

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أن قرار تولى التوأم حسن تدريب منتخب مصر تأخر كثيرا، واتحاد الكرة من الشارع ويدرك ما يريده الشارع وأطالب بمساندة حسام حسن فى الفترة المقبلة.



وقال جمال علام خلال مداخله تليفزيونية ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "المدرب الوطنى ليس بعيدا عن منتخب مصر ولنا تجارب سابقة، ونملك كفاءات فى مصر وفيتوريا كان حل بديلا للمدرب الوطنى".



وأضاف: "اتحاد الكرة من الشارع وحاسس بما يراه الشارع، لذلك أطالب الجماهير بالوقوف خلف حسام حسن وجهازه ودعمه لتحقيق كل ما نريده فى الفترة المقبلة، وقرار تولى التوأم حسن تدريب منتخب مصر تأخر كثيرا".



وتابع: "لم نحدد حتى الآن المشرف على منتخب مصر، وحسام حسن يتعامل حاليا مع اتحاد الكرة مباشرة متمثلا فى رئيس الاتحاد، ولم نتحدث فيه حتى الآن، ووارد يكون أنا أو حازم إمام وأى عضو آخر".



واستطرد: "التجربة المغربية تسبق مصر فى الاحتراف الخارجى فقط، ونمتلك دورى قويا، ونسعى فى الفترة المقبلة لزيادة المحترفين".



وأردف: "الشارع الرياضى بالتأكيد ليس راضيا فى هذا التوقيت على اتحاد الكرة".



واختتم علام حديثه قائلا: "اختيار المدرب المحلى لا بد أن يكون حاصلا على أعلى رخصة قام بها الاتحاد، وهى الرخصة A وعلاء نبيل حصل عليها، ولم نصدر رخصة البرو حتى الآن، وعندما يتم استخراجها سيحصل عليها".