ننشر نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة شمال سيناء

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بنقابة المهندسين بشمال سيناء، نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في شمال سيناء، والتي جرت وسط إشراف قضائي كامل.

و أسفرت الأنتخابات عنفوز كلا من :-

المهندس اسماعيل حسن

المهندس أحمد نبيل الكاشف في شعبة المدني.

المهندس محمد عطوة الشوربجي .

المهندس محمود فريد في شعبة العمارة.

المهندس عبدالحميد عبدالله سالم.

المهندس محمد ربيع الشريف في شعبة الكهرباء.

المهندس عمرو الطويل بالتزكية في شعبة الميكانيكا.

وقال المستشار محمد عبدالحافظ، رئيس اللجنة القضائية العامة لانتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهندسين بشمال سيناء، إن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 700 مهندس ومهندسة، وعدد الأصوات الباطلة 24 صوتا.